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27 марта 2025, 12:52 Читати українською

H&M сократила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, неожиданно сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем вдвое.

Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, неожиданно сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем вдвое.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиЗа завершившийся 28 марта квартал чистая прибыль H&M составила 590 млн шведских крон ($58,7 млн) против 1,24 млрд крон годом ранее.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

За завершившийся 28 марта квартал чистая прибыль H&M составила 590 млн шведских крон ($58,7 млн) против 1,24 млрд крон годом ранее.

Квартальная выручка H&M увеличилась на 3% — 55,33 млрд крон. В валютах стран присутствия показатель вырос на 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 1,28 млрд. крон при выручке в 55,86 млрд. крон.

Читайте также: Выручка сети H&M в Украине в 2024 году составила 1,2 млрд грн

Выручка в Южной Европе в прошлом финквартале выросла на 7%, в Восточной Европе, в Западной Европе, в Северной и Южной Америке — на 4%. В Северной Европе, а также в Азии, Африке и Океании продажи сократились на 1%.

В марте компания ожидает роста продаж на 1% в годовом выражении без учета изменений курсов валют.

Напомним

Кроме бренда H&M компании принадлежат марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzzachary
zzzachary
27 марта 2025, 15:22
#
Тому що вони почали шити шлак. дизайн ніякий, а коштувати стали дорожче, погналися за ZARA. Раніше у H&M були круті трендові дизайни за невелику кошти, а зараз крім базових футболок там нічого брати!
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