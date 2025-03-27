Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, неожиданно сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем вдвое.
H&M сократила квартальную чистую прибыль более чем вдвое
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Подробности
За завершившийся 28 марта квартал чистая прибыль H&M составила 590 млн шведских крон ($58,7 млн) против 1,24 млрд крон годом ранее.
Квартальная выручка H&M увеличилась на 3% — 55,33 млрд крон. В валютах стран присутствия показатель вырос на 2%.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 1,28 млрд. крон при выручке в 55,86 млрд. крон.
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Выручка в Южной Европе в прошлом финквартале выросла на 7%, в Восточной Европе, в Западной Европе, в Северной и Южной Америке — на 4%. В Северной Европе, а также в Азии, Африке и Океании продажи сократились на 1%.
В марте компания ожидает роста продаж на 1% в годовом выражении без учета изменений курсов валют.
Напомним
Кроме бренда H&M компании принадлежат марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.
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