Nvidia и Tesla потеряли $220 млрд рыночной стоимости всего за день

Nvidia и Tesla за день (26 марта) совокупно потеряли $222 млрд рыночной стоимости. Этот однодневный убыток превышает капитализацию General Electric, 35-й по величине публичной компании США, пишет Forbes.

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Распродажу акций технологических гигантов спровоцировало решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз в США импортных автомобилей. Вашингтон также внес в черный список десятки китайских технологических компаний, запретив им доступ к американским технологиям.

Детали

Акции ведущего поставщика ИИ-чипов Nvidia по итогам торгов 26 марта упали на 5,7%, до $113,8. Капитализация компании сократилась на $170 млрд.

Бумаги Tesla обвалились на 5,6%, до $272,1. В результате стоимость компании за день снизилась на $52 млрд.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился 26 марта на 1,1%. Индекс акций технологического сектора Nasdaq Composite потерял 2%. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,3%.

Индекс «Великолепной семерки», отслеживаемый Bloomberg, упал на 3%. Квартальный разгром индекса, как ожидается, станет худшим с 2022 года, пишет агентство.

Что произошло

Исторически волатильные бумаги Nvidia и Tesla вновь оказались в центре внимания инвесторов, реагирующих на внешнеполитические шаги Трампа, поясняет Forbes.

В среду Трамп заявил, что США будут взимать импортную пошлину в размере 25% с каждого автомобиля, поставленного из-за рубежа. Объявленные меры оказались гораздо масштабнее, чем ожидали автоконцерны, пишет Barron’s. Помимо Tesla, инвесторы распродавали бумаги General Motors, Rivian и Stellantis — они снизились более чем на 2%.

За несколько часов до этого власти также внесли в черный список десятки китайских технологических компаний, запретив им доступ к американским технологиям. Котировки чипмейкеров Advanced Micro Devices, Broadcom и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company снизились более чем на 4%.

Tesla и Nvidia особенно уязвимы перед возможными ответными мерами со стороны зарубежных партнеров США, в том числе Китая, который обеспечивает более 10% выручки обеих компаний, отмечает Forbes.

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