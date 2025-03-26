Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 26 марта утвердил кредит для НАК «Нафтогаз Украины» на сумму до 270 млн евро для закупки газа на два следующих отопительных сезона в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
ЕБРР утвердил кредит до 270 млн евро для закупки газа на два отопительных сезона в Украине
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Дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн. евро грантов от правительства Норвегии.
«Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона», — отметил премьер.
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Источник: Минфин
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