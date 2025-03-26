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26 марта 2025, 16:42 Читати українською

Украина и ЕС усилят контроль за использованием помощи Ukraine Facility

Министерство финансов Украины подписало Меморандум с Аудиторским Советом Ukraine Facility для усиления контроля над эффективным использованием финансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины подписало Меморандум с Аудиторским Советом Ukraine Facility для усиления контроля над эффективным использованием финансовой помощи от ЕС.
Фото: mof.gov.ua

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Отмечается, что сегодня, 26 марта, министр финансов Украины Сергей Марченко встретился в Киеве с главой Аудиторского Совета Ukraine Facility Мареком Белко, заместителем председателя Хайсом де Врисом, а также членом Совета Гуннаром Вельцгольцем.

Марченко поздравил представителей Совета с назначением на должность и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству для обеспечения надлежащего уровня прозрачности и подотчетности использования средств ЕС, а также в части реализации реформ, определенных Планом Украины.

Европейская Комиссия создала Аудиторский Совет в июне 2024 года и будет действовать до конца июня 2028 года. Ее миссия — обеспечить прозрачность и эффективность финансовой помощи в рамках Ukraine Facility в сотрудничестве с Правительством Украины.

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро.

В феврале 2025 года Европейская Комиссия объявила о завершении формирования Аудиторского Совета Ukraine Facility, назначив трех специалистов в сфере финансового контроля и управления.

От Украины ответственным за аудит выполнения Плана Украины по реализации инструмента Ukraine Facility определено Министерство финансов.

За 2024 год в рамках программы Ukraine Facility в госбюджет уже поступило 16,1 млрд. евро. В ближайшие дни Украина ожидает следующий транш в размере 3,5 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что Совет Европейского Союза одобрил 3,5 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, 400 млн евро из которых — грантовые средства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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