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26 марта 2025, 14:27 Читати українською

Минобороны с начала года заключило контракты с украинскими производителями оружия на 130 миллиардов

В 2025 году в рамках инициативы Оружие Победы Минобороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 млрд грн. Об этом заявил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, сообщает пресс-служба Минобороны.

В 2025 году в рамках инициативы Оружие Победы Минобороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 млрд грн.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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В ходе онлайн-встречи с представителями Федерации работодателей Украины Defence основной темой обсуждения стали приоритеты закупочной политики Минобороны на 2025 год.

При этом ключевое внимание было уделено программе «Оружие Победы» — механизму долгосрочных контрактов на три, пять или десять лет для национальных производителей вооружения и военной техники.

В частности, Каневский подробно рассказал о требованиях к украинским оружейникам, которые стремятся войти в перечень «Оружие Победы» и заключить долгосрочные контракты. Среди ключевых критериев — обязательное прохождение кодификации, налаживание серийного производства, достижение уровня локализации не менее 50% и т. д.

«Программа Оружие Победы позволяет нам строить долгосрочные партнерства с украинскими производителями. Это не только стабильность поставок для ВСУ, но и развитие оборонной промышленности, создание новых рабочих мест и усиление экономики в условиях войны. Наша задача — обеспечить предсказуемость и постоянство этого процесса», — подчеркнул Каневский.

Участники встречи также обсудили приоритетные направления закупок на 2025 год, усовершенствование нормативной базы и возможность расширения механизмов долгосрочного контрактирования.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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