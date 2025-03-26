В 2025 году в рамках инициативы Оружие Победы Минобороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 млрд грн. Об этом заявил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, сообщает пресс-служба Минобороны.
Минобороны с начала года заключило контракты с украинскими производителями оружия на 130 миллиардов
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В ходе онлайн-встречи с представителями Федерации работодателей Украины Defence основной темой обсуждения стали приоритеты закупочной политики Минобороны на 2025 год.
При этом ключевое внимание было уделено программе «Оружие Победы» — механизму долгосрочных контрактов на три, пять или десять лет для национальных производителей вооружения и военной техники.
В частности, Каневский подробно рассказал о требованиях к украинским оружейникам, которые стремятся войти в перечень «Оружие Победы» и заключить долгосрочные контракты. Среди ключевых критериев — обязательное прохождение кодификации, налаживание серийного производства, достижение уровня локализации не менее 50%
«Программа Оружие Победы позволяет нам строить долгосрочные партнерства с украинскими производителями. Это не только стабильность поставок для ВСУ, но и развитие оборонной промышленности, создание новых рабочих мест и усиление экономики в условиях войны. Наша задача — обеспечить предсказуемость и постоянство этого процесса», — подчеркнул Каневский.
Участники встречи также обсудили приоритетные направления закупок на 2025 год, усовершенствование нормативной базы и возможность расширения механизмов долгосрочного контрактирования.
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