В январе-феврале 2025 года Украина экспортировала 20,1 тыс. тонн яиц, что вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает Agro Times.
Украина увеличила экспорт яиц вдвое
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В денежном эквиваленте экспорт за два месяца этого года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $23 млн.
Куда больше всего продают
Главными покупателями украинских яиц в течение января-февраля 2025 года были:
- Хорватия (22,4%),
- Италия (11,5%),
- Польша (11%).
В 2024 году Украина экспортировала 77800 тонн яиц, что на 59,4% больше, чем в 2023 году. Выручка составила $72,8 млн, что на 22% превышает показатель предыдущего года. Основными рынками сбыта были Нидерланды, Израиль, Польша и Италия.
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