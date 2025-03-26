Anglo American готовит к выходу на биржу подразделение De Beers

Британская горнодобывающая компания Anglo American начала первые переговоры с банками о возможном выходе на IPO своего алмазного подразделения De Beers. Об этом пишет Bloomberg. Компании принадлежит порядка 85% акций добытчика алмазов.

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Что известно

Генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад объявил о стратегии полного выхода из алмазного бизнеса. Ранее компания уже согласилась продать угольные и никелевые активы. Завершение платиновых проектов планируется в текущем году, пишет агентство. При этом компания так же рассматривает и простую продажу компании, как альтернативу IPO.

Алмазный рынок переживает серьезный кризис. Спрос со стороны Китая существенно снизился, а конкуренция с синтетическими камнями резко сократила прибыль De Beers.

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На фоне этих проблем Anglo недавно списала $2,9 млрд с балансовой стоимости компании, после того как в прошлом году уже объявила о списании $1,6 млрд.

Ванблад подчеркнул, что компания не спешит искать решение для De Beers, поскольку не хочет снижать стоимость компании, показывая активные действия на слабом рынке.

В феврале он заявил, что Anglo не ожидает значительного прогресса в выходе из алмазного бизнеса в первой половине 2025 года, но надеется ускорить этот процесс во второй половине года.

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