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26 марта 2025, 13:35 Читати українською

Консолидация страхового рынка будет продолжаться из-за выхода отдельных игроков — Рожкова

Некоторые страховые компании могут прекратить деятельность из-за необходимости удовлетворять требованиям Директивы Solvency II, которая будет способствовать дальнейшей консолидации отрасли, отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в разговоре с журналистами «Интерфакс-Украина».

Некоторые страховые компании могут прекратить деятельность из-за необходимости удовлетворять требованиям Директивы Solvency II, которая будет способствовать дальнейшей консолидации отрасли, отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в разговоре с журналистами «Интерфакс-Украина».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовые правила изменяют рынок страхованияС начала 2024 года в Украине действует обновленный закон «О страховании», устанавливающий более строгие правила, чем предыдущая версия.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила изменяют рынок страхования

С начала 2024 года в Украине действует обновленный закон «О страховании», устанавливающий более строгие правила, чем предыдущая версия. По словам Рожковой, документ разработан для постепенного внедрения европейской Директивы Solvency II. Она предусматривает трехуровневую систему регулятивного капитала с четкими пропорциями каждого уровня, а также повышение минимальных требований к объему капитала страховщиков.

Более сложные стандарты качества активов

Внедрение Solvency II усложнит подходы к оценке активов страховых компаний. Вместо фиксированного перечня разрешенных активов вводится их рыночная оценка и анализ рисков, связанных с инвестициями. Как отметила Рожкова, это потребует от компаний современных технологий и подготовки персонала, что станет вызовом для многих участников рынка.

Очистка рынка и консолидация

НБУ, став регулятором страхового сектора, начал реформы по прозрачности структуры собственности и формированию резервов. Впоследствии были введены новые требования к активам, что привело к исключению сомнительных ценных бумаг и ограничению инвестиций в недвижимость. Часть компаний покинула рынок добровольно или была устранена регулятором.

По словам Рожковой, в основном это были фирмы, которые не занимались классическим страхованием, а использовались для схем или не имели ресурсов для развития. Те, кто не сможет адаптироваться к новым условиям, предположительно будут объединяться с другими игроками.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Страхування житлавід наслідків «прильоту»

Источник: Минфин
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bonv
bonv
26 марта 2025, 14:54
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Українці та бізнес збільшили частку операцій з євро — такий тренд зафіксували аналітики одного з найбільших операторів валютного ринку України КИТ Group.
«Аналіз тенденцій валютних операцій, зокрема через дані КИТ Group, свідчить про зростання популярності євро серед українців, поки долар поступово зменшує свою домінуючу частку. Враховуючи можливу зміну прив’язки гривні до євро, українським бізнесам і громадянам варто бути готовими до нових фінансових реалій», — пише NV.
Аналізуючи дані КИТ Group, видання зазначає, що чітко простежується зміна валютних уподобань українців. У 2023 році долар США займав 78,71% валютних операцій, а вже у 2024-му його частка зменшилась до 74,07%. Це зниження може здатися незначним, але свідчить про важливий тренд — зростання інтересу до інших валют, зокрема до євро. Його частка у валютних операціях українців за рік збільшилась з 20,80% до 25,15%.
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