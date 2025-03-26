Консолидация страхового рынка будет продолжаться из-за выхода отдельных игроков — Рожкова

Некоторые страховые компании могут прекратить деятельность из-за необходимости удовлетворять требованиям Директивы Solvency II, которая будет способствовать дальнейшей консолидации отрасли, отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в разговоре с журналистами «Интерфакс-Украина».

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Новые правила изменяют рынок страхования

С начала 2024 года в Украине действует обновленный закон «О страховании», устанавливающий более строгие правила, чем предыдущая версия. По словам Рожковой, документ разработан для постепенного внедрения европейской Директивы Solvency II. Она предусматривает трехуровневую систему регулятивного капитала с четкими пропорциями каждого уровня, а также повышение минимальных требований к объему капитала страховщиков.

Более сложные стандарты качества активов

Внедрение Solvency II усложнит подходы к оценке активов страховых компаний. Вместо фиксированного перечня разрешенных активов вводится их рыночная оценка и анализ рисков, связанных с инвестициями. Как отметила Рожкова, это потребует от компаний современных технологий и подготовки персонала, что станет вызовом для многих участников рынка.

Очистка рынка и консолидация

НБУ, став регулятором страхового сектора, начал реформы по прозрачности структуры собственности и формированию резервов. Впоследствии были введены новые требования к активам, что привело к исключению сомнительных ценных бумаг и ограничению инвестиций в недвижимость. Часть компаний покинула рынок добровольно или была устранена регулятором.

По словам Рожковой, в основном это были фирмы, которые не занимались классическим страхованием, а использовались для схем или не имели ресурсов для развития. Те, кто не сможет адаптироваться к новым условиям, предположительно будут объединяться с другими игроками.

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