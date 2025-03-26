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26 марта 2025, 13:14 Читати українською

Эксперты прогнозируют дальнейшее ралли биткоина, World Liberty Financial запустит USD-стейблкоин: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Эксперты Santiment прогнозируют продолжение ралли биткоина

На основе анализа настроений аналитики Santiment пришли к выводу, что многие участники сообщества уверены в продолжении роста рынка криптовалют.

«Криптонеделя началась уверенно: биткоин впервые за 17 дней поднялся до $88 500, а Ethereum преодолел отметку в $2 100 — впервые за 14 дней. В соцсетях усиливаются положительные настроения, многие ожидают продолжения ралли», — написали эксперты.

На момент написания новости стоимость биткоина составляет около $88 000, Ethereum — 2 068.

SEC вернет Ripple Labs большую часть выплаченного штрафа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернет большую часть из $125 млн штрафа, выплаченного компанией Ripple Labs по иску от регулятора. Об этом заявил руководитель по обучению и развитию Ripple Labs Стюарт Алдероти.

Напомним, 19 марта 2025 года гендиректор Ripple Labs Брэд Гарлингхаус заявил о закрытии этого дела. SEC согласилась отозвать апелляцию, поданную после того, как суд существенно сократил сумму штрафа.

По словам Алдероти, теперь по делу поставлена точка. Ripple Labs отозвала встречную апелляцию. Также SEC вернет $75 млн из $125 млн штрафа, которые фирма отправила на счет условного депонирования по требованию суда.

Кроме того, Комиссия попросит суд снять наложенный ранее на Ripple Labs запрет, фактически ограничивавший возможность дальнейшего продвижения XRP.

CME Group и Google Cloud объявили о тестировании решения для токенизации активов

Материнская компания Чикагской товарной биржи (CME) — CME Group — и Google Cloud объявили о тестировании решений для оптовых платежей и токенизации активов.

Также в прессрелизе говорится, что CME Group успешно завершила первый этап интеграции и тестирования Google Cloud Universal Ledger (GCUL) — нового распределенного реестра от Google Cloud.

Генеральный директор CME Group Терри Даффи заявил, что GCUL обладает потенциалом значительно повысить эффективность управления залогом, маржинальными требованиями, расчетами и платежами, поскольку мир движется к круглосуточной торговле.

В сообщении также говорится, что GCUL упрощает управление счетами и активами, а также обеспечивает переводы в частной и закрытой сети.

Также в 2025 году CME Group и Google Cloud приступят к тестированию с рыночными участниками, а запуск новых сервисов запланирован на 2026 год.

World Liberty Financial запустит USD-стейблкоин

DeFi-проект семьи Трампов World Liberty Financial (WLFI) подтвердил планы по запуску долларового стейблкоина USD1.

«USD1 предоставляет то, чего не могут алгоритмические и анонимные криптопроекты, — доступ к мощности DeFi, подкрепленной авторитетом и гарантиями самых уважаемых имен в традиционных финансах», — заявил соучредитель WLFI Зак Виткофф.

Стейблкоин будет обеспечен краткосрочными казначейскими обязательствами США, депозитами и другими эквивалентами наличных денег. Монета будет выпущена в сетях Ethereum и Binance Smart Chain. Проверку резервов доверят сторонней бухгалтерской фирме.

Кастодианом выступит компания BitGo, а ее брокерский сервис BitGo Prime предоставит ликвидность USD1.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 13:26
#
«World Liberty Financial запустить USD-стейблкоїн»

вони перш ніж вкладати в це гроші, думають взагалі хто буде користуватися їх стейблкоінами… у всіх давно є юсдт та юсдс, все, інші стейблкоіни на долар США нікому не цікаві вже, це треба 1000 стейблів від WLF роздавати безкоштовно, тоді люди може будуть користуватися ним…щоб перевести все швидко в юсдс або юсдт :)
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0
bonv
bonv
26 марта 2025, 13:41
#
Біток ще хоче після 89 сходити на 86−87:)
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