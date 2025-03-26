Инфляция в Великобритании замедлилась до 2,8%

В Великобритании в феврале потребительские цены выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление страны (ONS).

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Замедление инфяции

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3% в январе.Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в прошлом месяце на 2,9%.

Как изменились цены

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,3% (как и в январе), алкоголь и табачная продукция — на 5,7% (на 4,9%), мебель и товары для дома — на 0,2% (на 0,5%), при этом стоимость одежды и обуви опустилась на 0,6% (рост на 1,8%).

Цены в ресторанах и отелях выросли на 3,4% (на 3,3%). Коммуникационные услуги стали дороже на 7,3% (на 5,9%), образовательные — на 7,5% (как и в январе), медицинские — на 5,1% (на 5%), транспортные услуги — на 1,8% (на 1,7%).

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Потребительские цены в Британии в феврале относительно предыдущего месяца повысились на 0,4%, в то время как в январе было зафиксировано снижение на 0,1%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,5% за год и на 0,4% за месяц. В январе первый показатель вырос на 3,7%, второй — снизился 0,4%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3,4% в годовом выражении с январских 3,6%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате.

Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в феврале поднялся на 0,6% м/м после сокращения на 0,1% в январе.