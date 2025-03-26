Еврокомиссия рекомендует всем жителям ЕС иметь запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса. В документе отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемиям и стихийным бедствиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Еврокомиссия рекомендует гражданам иметь запасы пищи на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации
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Что известно
Европейская комиссия предупреждает о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.
Согласно проекту «Стратегии Союза готовности», с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспечен по меньшей мере на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.
«В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим», — отмечается в документе, рассматривающем возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.
Европа остается в состоянии постоянной готовности после пандемии Covid-19 и войны в Украине, отмечают авторы стратегии.
В документе говорится, что ни один из крупных кризисов последних лет не был кратковременным или изолированным, и Европа больше не может позволить себе только реагировать на вызовы, а должна их предусматривать.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату представит стратегию в среду.
Документ предполагает создание устойчивого механизма управления угрозами, вне зависимости от их происхождения.
Среди основных мероприятий — рекомендации по хранению запасов, кризисному планированию, обеспечению доступа к укрытиям и критическим ресурсам.
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Комментарии - 2
Щось не виглядає як те, що Європа готується до миру в світі…