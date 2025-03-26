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26 марта 2025, 11:36 Читати українською

Еврокомиссия рекомендует гражданам иметь запасы пищи на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации

Еврокомиссия рекомендует всем жителям ЕС иметь запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса. В документе отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемиям и стихийным бедствиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия рекомендует всем жителям ЕС иметь запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса.
Фото: politico.eu

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Что известно

Европейская комиссия предупреждает о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.

Согласно проекту «Стратегии Союза готовности», с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспечен по меньшей мере на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.

«В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим», — отмечается в документе, рассматривающем возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.

Европа остается в состоянии постоянной готовности после пандемии Covid-19 и войны в Украине, отмечают авторы стратегии.

В документе говорится, что ни один из крупных кризисов последних лет не был кратковременным или изолированным, и Европа больше не может позволить себе только реагировать на вызовы, а должна их предусматривать.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату представит стратегию в среду.

Документ предполагает создание устойчивого механизма управления угрозами, вне зависимости от их происхождения.

Среди основных мероприятий — рекомендации по хранению запасов, кризисному планированию, обеспечению доступа к укрытиям и критическим ресурсам.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 11:47
#
«Серед основних заходів — рекомендації щодо зберігання запасів, кризового планування, забезпечення доступу до укриттів та критичних ресурсів.»

Щось не виглядає як те, що Європа готується до миру в світі…
+
0
bonv
bonv
26 марта 2025, 13:05
#
Запаси це завжди мудро:)
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