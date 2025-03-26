Где в Украине купили больше электромобилей

В феврале украинский автопарк пополнили около 4,5 тыс. авто на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев. Об этом пишет «Укравтопром».

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Где больше всего регистрировали электромобили

Львовская область — 679 ед. (95% б/у)

город Киев — 509 ед. (69% б/у)

Киевская обл. — 380 ед. (78% б/у);

Днепропетровская обл. — 334 ед. (79% б/у);

Одесская обл. — 260 ед (77% подержанные).

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Бестселлеры рынка

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Днепропетровской области, стал BYD Song Plus EV.

В Днепропетровской области чаще выбирали VW ID.Unyx.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :

Tesla Model Y — во Львовской области и в г. в Киеве.

Teslf Model 3 — в Киевской обл. и в Днепропетровской области.

Nissan Leaf — в Одесской обл.

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