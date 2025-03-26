В течение января-февраля 2025 из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны направлено 336,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Минфин показал, сколько средств направили на безопасность и оборону за два месяца
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Расходы на оборону и безопасность
Эти расходы составляют 62,5% от общей суммы расходов общего фонда госбюджета.
В частности, в феврале использовано 205,6 млрд грн.
Куда направлены средства
Средства направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности органов и формирований.
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Комментарии - 4
В «сектор безпеки» можна загорнути ще дороги до міноборони прокласти і запакувати це в обгортку «сектор безпеки», можна зарплати в міноборони підвищити і це теж все сектор безпеки і оборони, чи «сектор безпеки» це коли міноборони по 100% передоплаті платить 40+ лярдів за прострочені 82 мм та 120 мм міни для ЗСУ
як завжди, на папері витратили на все це 330 лярдів, а в реалі це коштує по собівартості максимум 100 лярдів, решту попилять)) класика жанру, а потім скажуть «зброї нема» і «грошей військовим теж нема», тому треба ще раз підвищити податки)))
Ну, це одночасно з новиною про те, що в парламенті підтримують ідею того, щоб нацгвардійці розганяли незадоволених із застосуванням вогнепальної зброї і навіть дронів :)
Сколько нам дают?
При этом все дешевое списанное военное уже заканчивается, а новое в разы дороже.
А значит будет как в анекдоте. — Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
— Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!