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26 марта 2025, 8:51 Читати українською

Минфин показал, сколько средств направили на безопасность и оборону за два месяца

В течение января-февраля 2025 из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны направлено 336,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В течение января-февраля 2025 из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны направлено 336,6 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Расходы на оборону и безопасность

Эти расходы составляют 62,5% от общей суммы расходов общего фонда госбюджета.

В частности, в феврале использовано 205,6 млрд грн.

Куда направлены средства

Средства направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности органов и формирований.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 9:18
#
«Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн»

В «сектор безпеки» можна загорнути ще дороги до міноборони прокласти і запакувати це в обгортку «сектор безпеки», можна зарплати в міноборони підвищити і це теж все сектор безпеки і оборони, чи «сектор безпеки» це коли міноборони по 100% передоплаті платить 40+ лярдів за прострочені 82 мм та 120 мм міни для ЗСУ
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0
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 9:20
#
«Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.»

як завжди, на папері витратили на все це 330 лярдів, а в реалі це коштує по собівартості максимум 100 лярдів, решту попилять)) класика жанру, а потім скажуть «зброї нема» і «грошей військовим теж нема», тому треба ще раз підвищити податки)))
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Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 9:21
#
Всі ж бачили тендер на 18 лимонів де аерозольні балони закупають?

Ну, це одночасно з новиною про те, що в парламенті підтримують ідею того, щоб нацгвардійці розганяли незадоволених із застосуванням вогнепальної зброї і навіть дронів :)
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Павел Еникеев
Павел Еникеев
26 марта 2025, 10:41
#
По 4 тысячи долларов в месяц. Так и было всю войну. Примерно 50 000 в год.
Сколько нам дают?
При этом все дешевое списанное военное уже заканчивается, а новое в разы дороже.
А значит будет как в анекдоте. — Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
— Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
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