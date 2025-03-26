Минфин показал, сколько средств направили на безопасность и оборону за два месяца

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Эти расходы составляют 62,5% от общей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Средства направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности органов и формирований.

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