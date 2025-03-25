BlackRock запускает на рынке Европы биткоин-ETP

После успеха в США, где фонд компании аккумулировал 48 миллиардов долларов , мировой гигант по управлению активами BlackRock Inc. объявил о запуске биткоин-ETP на европейском рынке. Это первый шаг компании в сфере криптовалютных биржевых продуктов за пределами Северной Америки. Об этом пишет Bloomberg.

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Детали запуска: доступность и низкие комиссии

Новый инструмент, известный как iShares Bitcoin ETP, дебютирует на биржах Xetra и Euronext Paris под тикером IB1T, а также на Euronext Amsterdam под тикером BTCN. Торги стартуют 25 марта. Для привлечения инвесторов BlackRock временно упраздняет комиссию в 10 базисных пунктов, снижая общие расходы до 0,15% к концу года. Благодаря этому IB1T станет одним из самых доступных ETP на рынке.

Безопасное хранение: партнерство с Coinbase

Физический биткоин, обеспечивающий этот продукт, будет храниться на платформе криптобиржи Coinbase Global, гарантирующей безопасность активов. IB1T будет доступен как для институциональных, так и опытных розничных инвесторов, расширяя круг потенциальных клиентов. Продукт будет выпускаться специально созданной компанией, зарегистрированной в Швейцарии.

Рынок криптовалют: смена трендов

Запуск этого продукта отражает растущий интерес к криптовалютам среди профессиональных инвесторов, как отметила Мануэла Сперандео, руководитель подразделения iShares в Европе и на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что после формирования устойчивого спроса со стороны розничных инвесторов рынок начинает привлекать все больше профессиональных игроков.

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