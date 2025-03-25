В канун Дня Национальной гвардии Украины, 25 марта, Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная гвардия Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную Нацгвардии (фото)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и чествует вклад нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины.
Дизайн
Оборотная памятная монета «Национальная гвардия Украины» имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
На реверсе монеты по кругу размещены надписи, отражающие фундаментальные ценности — ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО, ЗАКОН (вверху) и НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ (внизу).
Главным элементом композиции есть изображение беретного знака Национальной гвардии Украины, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами.
В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности.
Дизайн реверса монеты создала Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко.
Оборот
Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Национальная гвардия Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Национальная гвардия Украины» (520 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет.
На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Национальной гвардии Украины на фоне символического щита. Тираж роликов — 20 тыс. шт.
Где купить
Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет «Национальная гвардия Украины» можно с 27 марта 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства).
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии