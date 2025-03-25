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25 марта 2025, 18:23 Читати українською

В Евросоюзе снизился спрос на новые авто

В феврале 2025 года количество регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе сократилось в годовом исчислении на 3,4% - до 853 670 единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В феврале 2025 года количество регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе сократилось в годовом исчислении на 3,4% - до 853 670 единиц.
Фото: freepik.com

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В частности, на крупнейших рынках ЕС наблюдалось падение:

  • Италии (-6%),
  • Германии (-4,6%),
  • Франции (-3,3%).

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV). Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — 35,2%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

  • Гибриды (HEV) — 304 062 ед. (+19%);
  • Бензиновые авто — 244 073 (-22%);
  • Электромобили (BEV) — 131 275 ед. (+24%);
  • Дизельные — 80569 (-29%);
  • Плагин-гибриды — 63 570 (-1%);
  • Остальные — 30 121 (-0%).

По итогам первых двух месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился на 3% — до 1 685 640 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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