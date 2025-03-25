В Евросоюзе снизился спрос на новые авто

В феврале 2025 года количество регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе сократилось в годовом исчислении на 3,4% - до 853 670 единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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В частности, на крупнейших рынках ЕС наблюдалось падение:

Италии (-6%),

Германии (-4,6%),

Франции (-3,3%).

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV). Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — 35,2%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 304 062 ед. (+19%);

Бензиновые авто — 244 073 (-22%);

Электромобили (BEV) — 131 275 ед. (+24%);

Дизельные — 80569 (-29%);

Плагин-гибриды — 63 570 (-1%);

Остальные — 30 121 (-0%).

По итогам первых двух месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился на 3% — до 1 685 640 ед.

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