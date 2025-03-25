В феврале 2025 года количество регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе сократилось в годовом исчислении на 3,4% - до 853 670 единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
В Евросоюзе снизился спрос на новые авто
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В частности, на крупнейших рынках ЕС наблюдалось падение:
- Италии (-6%),
- Германии (-4,6%),
- Франции (-3,3%).
Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV). Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — 35,2%.
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV) — 304 062 ед. (+19%);
- Бензиновые авто — 244 073 (-22%);
- Электромобили (BEV) — 131 275 ед. (+24%);
- Дизельные — 80569 (-29%);
- Плагин-гибриды — 63 570 (-1%);
- Остальные — 30 121 (-0%).
По итогам первых двух месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился на 3% — до 1 685 640 ед.
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