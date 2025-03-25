В Ирпене откроют первый ресторан McDonald's. Об этом рассказала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.
В Ирпене откроют первый McDonald's
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Детали проекта
Новое заведение McDonald's разместится по адресу ул. Центральная, 4-Б, недалеко от железнодорожного вокзала. Ресторан будет иметь площадь 550 кв. м, просторную террасу и современные линии «МакДрайва» с дополнительными паркоместами для удобства посетителей. Кроме того, ресторан будет оборудован генератором, что обеспечит бесперебойную работу даже при возможных отключениях электроэнергии.
Безопасность прежде всего
Как и все рестораны сети в Украине, ирпинский McDonald's будет временно прекращать работу во время воздушных тревог, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.
Ожидается, что открытие ресторана создаст около 100 новых рабочих мест.
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