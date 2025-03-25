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25 марта 2025, 17:44 Читати українською

Иранский риал рухнул до исторического минимума — более 1 млн за доллар

Иранский риал достиг исторического минимума, опустившись ниже психологической отметки в 1 миллион за доллар США. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на данные информационной платформы Bonbast.com, согласно которым курс на 25 марта составил 1 млн 39 тысяч риалов за доллар.

Иранский риал достиг исторического минимума, опустившись ниже психологической отметки в 1 миллион за доллар США.
Фото: depositphotos

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Что происходит с валютой

Текущая ситуация отражает сложное экономическое положение страны. За прошедший год национальная валюта потеряла более половины своей стоимости.

Инфляция достигает около 40% годовых, что вынуждает иранцев искать альтернативные способы сбережения средств. Иранцы продолжают массово скупать доллары, другие валюты и золото в попытке защитить сбережения.

«Я уверен, что войны не будет, мы полностью готовы к любым условиям», — заявил в минувший понедельник министр иностранных дел Аббас Арагчи. Дипломатический тупик между Ираном и США усиливает неопределенность.

Напряженность обострилась после письма президента США Дональда Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Верховный лидер назвал американское предложение о переговорах «обманом». Вашингтон продолжает применять санкционную политику.

В 2018 году, когда США ввели санкции, курс риала составлял около 55 тысяч за доллар. С тех пор было введено четыре пакета санкций в отношении местных энергоносителей.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
25 марта 2025, 18:37
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Украине есть к чему стремиться.
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