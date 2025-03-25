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25 марта 2025, 15:56 Читати українською

Рынок слияний и поглощений достиг 10-летнего минимума

Несмотря на оптимистические прогнозы Уолл-стрит по активизации бизнеса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, рынок слияний и поглощений (M&A) и первичных публичных размещений акций (IPO) демонстрирует значительное замедление. Количество сделок, заключенных с начала года, достигло самого низкого уровня за последние десять лет, что свидетельствует о растущей неопределенности на мировых рынках. Об этом пишет FT.

Несмотря на оптимистические прогнозы Уолл-стрит по активизации бизнеса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, рынок слияний и поглощений (M&A) и первичных публичных размещений акций (IPO) демонстрирует значительное замедление.
Фото Pixabay

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Рынок M&A: спад количества, рост стоимости

С начала 2025 года было объявлено о 6600 соглашениях M&A, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом и на 44% ниже пикового показателя 2021 года. В то же время, общая стоимость сделок выросла на 14%, достигнув почти 812 миллиардов долларов. Этот рост объясняется несколькими крупными сделками, в том числе приобретением компанией Alphabet компании Wiz за 32 миллиарда долларов.

Влияние политической неопределенности: тарифы Трампа

Неопределенность, связанная с политикой Вашингтона, в частности, с возможным введением тарифов Дональдом Трампом, негативно влияет на малый бизнес и потребителей. Исследование PYMNTS Intelligence показывает, что 72% малых и средних предприятий ожидают повышения цен из-за тарифов, а 30% прогнозируют ухудшение качества продукции. 74% компаний, осведомленных о тарифах, опасаются дефицита товаров.

Реакция потребителей: отрицательные ожидания

Приблизительно 45% потребителей считают, что тарифы негативно повлияют на их личные финансы, а 35% считают, что положительные и негативные последствия будут сбалансированы. Это ставит под вопрос готовность потребителей тратить деньги в условиях роста цен и снижения качества товаров.

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Источник: Минфин
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