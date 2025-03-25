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25 марта 2025, 15:16 Читати українською

NovaPay увеличивает сумму рассрочки до 200 тысяч грн

NovaPay обновляет условия использования рассрочки и делает ее еще более удобной для клиентов. Теперь срок кредитования — от 1 до 36 месяцев, а сумма кредита — от 1 000 до 200 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

NovaPay обновляет условия использования рассрочки и делает ее еще более удобной для клиентов.

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«Популярность рассрочки среди наших пользователей растет. Мы внедрили ее в июле прошлого года и за это время клиенты оформили более 166 тысяч кредитов на общую сумму около 960 млн грн. Пока кредитный портфель составляет 460,3 млн грн», — отмечает Яна Левада, директор департамента развития бизнеса NovaPay.

Ранее рассрочку можно было оформить на срок до 12 месяцев, а максимальный размер ссуды мог достигать 100 тыс. рублей. грн.

Чаще рассрочку в мобильном приложении оформляют мужчины, из них 56%. Самые активные пользователи — люди в возрасте 26−35 лет (41%), за ними идут клиенты до 25 лет (31%).

Условия

Размер доступной рассрочки зависит от индивидуального кредитного лимита клиента, который можно проверить в приложении NovaPay. Оформить рассрочку можно там же, в приложении, всего за несколько минут.

Погашать кредит нужно равными ежемесячными платежами, а для удобства доступно автоматическое списание средств. Процентная ставка — 0,00001% годовых. Ежемесячная комиссия за предоставление кредита — 3,5% от суммы займа (реальная годовая процентная ставка — 91,21%). При досрочном погашении комиссия начисляется только за фактический период использования кредита, без переплат за весь срок.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Ivn
Ivn
25 марта 2025, 15:30
#
Реальна річна процентна ставка — 91,21% - жесть
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0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 марта 2025, 15:48
#
Ранее рассрочку можно было оформить на срок до 12 месяцев, а максимальный размер ссуды мог достигать 100 тыс. рублей. грн.
Вот это опечатка! Каких таких рублей?
Или у нас теперь рублём называют единицу валюты, типа как юань у китайцев?
(Т.е. мы говорим 100−200−300 юаней, но у китайцев валюта именно «юань Жэньминьби» и просто фраза «дай мне 5 юаней» звучит как «купи 3 кг». Но 3 кг чего именно?)
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