NovaPay увеличивает сумму рассрочки до 200 тысяч грн

NovaPay обновляет условия использования рассрочки и делает ее еще более удобной для клиентов. Теперь срок кредитования — от 1 до 36 месяцев, а сумма кредита — от 1 000 до 200 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Популярность рассрочки среди наших пользователей растет. Мы внедрили ее в июле прошлого года и за это время клиенты оформили более 166 тысяч кредитов на общую сумму около 960 млн грн. Пока кредитный портфель составляет 460,3 млн грн», — отмечает Яна Левада, директор департамента развития бизнеса NovaPay.

Ранее рассрочку можно было оформить на срок до 12 месяцев, а максимальный размер ссуды мог достигать 100 тыс. рублей. грн.

Чаще рассрочку в мобильном приложении оформляют мужчины, из них 56%. Самые активные пользователи — люди в возрасте 26−35 лет (41%), за ними идут клиенты до 25 лет (31%).

Условия

Размер доступной рассрочки зависит от индивидуального кредитного лимита клиента, который можно проверить в приложении NovaPay. Оформить рассрочку можно там же, в приложении, всего за несколько минут.

Погашать кредит нужно равными ежемесячными платежами, а для удобства доступно автоматическое списание средств. Процентная ставка — 0,00001% годовых. Ежемесячная комиссия за предоставление кредита — 3,5% от суммы займа (реальная годовая процентная ставка — 91,21%). При досрочном погашении комиссия начисляется только за фактический период использования кредита, без переплат за весь срок.

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