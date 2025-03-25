Укрпочта анонсирует выход лимитированного почтового набора по проекту «Собственная марка». В первую очередь его получат владельцы филателистического абонемента «Эксклюзив+». Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Укрпочта анонсировала выпуск лимитированного почтового набора по проекту «Собственная марка»
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Подробности
- Тираж набора (лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением) — 1400;
- Стоимость — 700 грн;
- Дизайн — Национальная гвардия Украины.
Как отметили в компании, с 24 марта на postmark.ukrposhta.ua вы можете приобрести:
- неномерный лист с 28 марками (чуть другой как номерной, но тоже достоин вашей коллекции) — 700 грн;
- художественный конверт «Гвардия наступления» с наклеенной почтовой маркой «Тризуб» с отпечатком специального почтового штемпеля «Национальная гвардия Украины. Итого к Победе!» — 55 грн;
- неномерный художественный конверт «Национальная гвардия Украины» по проекту «Собственная марка» в формате DL — 30 грн.
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Источник: Минфин
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