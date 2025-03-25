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25 марта 2025, 8:37 Читати українською

С начала 2025 года количество заблокированных налоговых накладных сократилось почти вдвое

С начала 2025 года количество заблокированных налоговых накладных сократилось почти вдвое. Если в начале января этот показатель достигал 0,76%, то в середине марта он составил 0,39%. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

С начала 2025 года количество заблокированных налоговых накладных сократилось почти вдвое.
Фото: depositphotos

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Что известно

По его словам, в начале года с блокировкой столкнулся каждый шестой предприниматель, теперь каждый восьмой. В то же время, список рисковых предприятий с начала 2025 года сократился почти на 10 тыс.

Он отметил, что ГНС с начала года внедряет комплексный подход для решения вопроса остановки налоговых накладных и вывода предприятий из категории рисковых. Кроме того, происходит системная коммуникация с бизнесом.

Кравченко напомнил, что ГНС уже инициировала изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных. Свои предложения изменений в постановление правительства № 1165 налоговики передали в Минфин.

Читайте: Налоговая планирует изменить механизм блокировки регистрации накладных. Что известно

Среди предложенных новаций:

  • увеличены лимиты для признака безусловной регистрации накладных по объему снабжения в текущем календарном месяце;
  • упрощенные признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боев, но где активных боев пока нет;
  • после исключения плательщиков из перечня рисковых автоматическая регистрация налоговых накладных, если у компании есть положительная налоговая история и выполняются другие определенные условия;
  • усовершенствованный механизм автоматического учета таблиц данных плательщика — снижение потребности представлять документы для учета таблицы;
  • изменения отдельных показателей положительной налоговой истории — больше предприятий смогут воспользоваться такими показателями;
  • изменен критерий рисковости операций по представлению расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика налога на добавленную стоимость.

По прогнозам главы ГНС, предложенные изменения сократят количество заблокированных накладных.

Также ГНС конкретизировала перечень оснований для рассмотрения вопроса отнесения плательщика к рисковым. Государственная налоговая служба обновила справочник по кодам налоговой информации. Их используют комиссии ГНС при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рискованности плательщика налога.

Читайте: ГНС: С начала года показатель блокирования налоговых накладных уменьшился до 0,5 %

Работа СМКОР

По словам Кравченко, уже готовы и предложения по усовершенствованию организации работы СМКОР: изменение в порядке взаимодействия между структурными подразделениями ГНС всех уровней и комиссиями территориального и центрального уровней. Это предусмотрено в порядке остановки, утвержденном постановлением № 1165.

«Эффективная работа СМКОР связана с наполнением бюджета и является одним из оперативных инструментов, предотвращающих схемы и уклонение от уплаты налогов. Это повышает налоговые поступления и способствует наполнению бюджета. Например, в январе — феврале ГНС перевыполнила установленные показатели поступлений на 22 млрд грн (+16,5% к плану). Положительную динамику двух месяцев планируем сохранить и в марте», — подчеркнул Кравченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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