В 2024 году НБУ оштрафовал обменники на 5,65 млн грн. С начала 2025 года на 1,4 млн грн

В 2024 году Нацбанк провел 150 проверок компаний, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, и наложил штрафы на 5,65 млн грн за нарушение правил обмена валюты , в этом году — на 1,4 млн грн. Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, опираясь на официальный ответ НБУ относительно нарушений правил торговли иностранной валютой.

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Проверка НБУ

Как отмечает Гетманцев, в течение 2024 года работники Национального банка провели 150 внеплановых выездных проверок структурных подразделений 17 небанковских финансовых учреждений, имеющих лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме. За выявленные нарушения применены штрафы на общую сумму 5,65 млн грн.

В 2025 году на дату письма (6 марта) регулятор провел 12 проверок структурных подразделений семи небанковских финансовых учреждений. За выявленные нарушения применена мера влияния в одно учреждение в виде штрафа в сумме 1,4 млн грн.

«В 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен», — отметил Гетманцев, добавив, что не может разделить такую уверенность, поскольку жалобы продолжают поступать.

В регуляторе отмечают, что в этом году за период с 1 января по 12 марта поступило 51 обращение граждан о деятельности пунктов обмена валют, среди которых только в трех сообщалось об установлении различных курсов купли/продажи иностранной валюты в зависимости от даты эмиссии банкнот.

Какие проблемы на валютном рынке

Гетманцев согласился с НБУ, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и телеграмм-каналы, о которых регулятор неоднократно сообщал правоохранительным органам, однако ситуация остается нерешенной.

«Из письма можете увидеть количество обращений НБУ в полицию, а выйдя на улицу, понять, что эти обращения игнорируются, а мошенники продолжают беспрепятственно „работать“, не платя армии ни копейки», — подчеркнул он.