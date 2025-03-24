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24 марта 2025, 18:22 Читати українською

єОселя: С начала действия программы украинцы получили доступные кредиты на жилье на 26,4 млрд грн

В 2025 году с момента возобновления работы реестров уже 1285 украинских семей воспользовались программой доступной ипотеки єОселя и получили кредиты на жилье более чем на 2,3 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

В 2025 году с момента возобновления работы реестров уже 1285 украинских семей воспользовались программой доступной ипотеки єОселя и получили кредиты на жилье более чем на 2,3 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Сколько приобретено жилья

«В этом году программа єОселя продолжает демонстрировать динамику — за два месяца текущего года почти 1,3 тысячи украинцев приобрели собственное жилье на сумму более 2,3 млрд грн. В частности, за все время действия программы владельцами жилья стали 16125 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов составляет более 26,4 млрд грн», — отметил Телюпа.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Выдано за прошедшую неделю

В частности, за прошлую неделю выдано 109 кредитов на 202 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

  • 42 военнослужащих и силовиков
  • 7 медиков
  • 5 педагогов
  • 1 ученых.

Кредиты под 7% получили:

  • 43 украинца без собственного жилья
  • 9 ВПО
  • 2 ветерана.

Где выдано больше всего

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 34, Киевской области — 30, Ивано-Франковской области — 9 и Львовской области — 7.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 32 объекта, а также 35 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Страхование жилья от последствий «прилета»

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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