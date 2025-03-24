В Турции запретили шортить на фондовом рынке

Турецкий регулятор рынков запретил шорты по всем акциям и смягчил правила выкупа акций, чтобы предотвратить дальнейшие потери на фондовом рынке после того, как на прошлой неделе фондовый индекс страны обрушился после задержания мэра Стамбула. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Новые правила, объявленные поздно в воскресенье, расширяют предыдущий запрет, который ограничивал шорты лишь 50 котируемыми на бирже лучшими компаниями. Кроме того, регулятор разрешил компаниям, котируемым на бирже, выкупать акции по ценам выше последнего закрытия рынка и снизил минимальное требование по защите собственного капитала для маржинальной торговли с 35% до 20%.

Обвал рынков

Эти шаги были сделаны после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Задержание Имамоглу в среду повлекло за собой обвал рынка, что привело к падению турецкой лиры до исторического минимума и росту доходности облигаций.

Индекс банковских акций показал самое крутое недельное падение, по меньшей мере, с 2001 года. В ответ центральный банк повысил ключевую процентную ставку на внеплановом заседании в четверг.

Турецкая лира торговалась около уровня 38 за доллар в понедельник, согласно ценам Bloomberg. Валюта закрылась на уровне 37,73 доллара в пятницу.