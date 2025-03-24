Стремясь закрепиться на рынке электромобилей, китайский технологический гигант Xiaomi Corp. объявил о масштабной финансовой операции. Компания планирует привлечь более 5 миллиардов долларов, продав значительную часть своих акций. Эти средства станут ключевым инструментом для реализации амбициозных планов по расширению производства электромобилей. Об этом пишет Bloomberg.
Xiaomi расширяет производство автомобилей. Деньги планируют привлечь от продажи акций
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Инвестиционная стратегия: ставка на электромобили
Для привлечения инвестиций Xiaomi установила цену на свои акции в диапазоне от 52,80 до 54,60 гонконгских долларов, что предполагает определенную скидку по сравнению с текущей рыночной стоимостью. Компания рассматривает электромобильное направление как стратегически важное, стремясь повторить успех своего смартфонного бизнеса. Привлеченные средства будут направлены на строительство новых производственных мощностей и внедрение передовых технологий.
Финансовые детали: привлечение капитала для роста
Продажа 750 миллионов акций позволит Xiaomi привлечь до 5,3 миллиарда долларов. Эти средства будут использованы для ускорения развития электромобильного направления, а также финансирования научно-исследовательских работ. Финансовыми консультантами сделки выступают Goldman Sachs и China International Capital Corp.
Рынок и перспективы: амбициозные планы Xiaomi
Акции Xiaomi демонстрируют устойчивый рост на Гонконгской фондовой бирже, увеличившись в цене более чем в три раза с августа. Компания планирует использовать этот положительный тренд для активного развития своего электромобильного бизнеса, рассматривая его как перспективное направление дальнейшего роста.
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