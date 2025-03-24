Xiaomi расширяет производство автомобилей. Деньги планируют привлечь от продажи акций

Стремясь закрепиться на рынке электромобилей, китайский технологический гигант Xiaomi Corp. объявил о масштабной финансовой операции. Компания планирует привлечь более 5 миллиардов долларов , продав значительную часть своих акций. Эти средства станут ключевым инструментом для реализации амбициозных планов по расширению производства электромобилей. Об этом пишет Bloomberg.

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Инвестиционная стратегия: ставка на электромобили

Для привлечения инвестиций Xiaomi установила цену на свои акции в диапазоне от 52,80 до 54,60 гонконгских долларов, что предполагает определенную скидку по сравнению с текущей рыночной стоимостью. Компания рассматривает электромобильное направление как стратегически важное, стремясь повторить успех своего смартфонного бизнеса. Привлеченные средства будут направлены на строительство новых производственных мощностей и внедрение передовых технологий.

Финансовые детали: привлечение капитала для роста

Продажа 750 миллионов акций позволит Xiaomi привлечь до 5,3 миллиарда долларов. Эти средства будут использованы для ускорения развития электромобильного направления, а также финансирования научно-исследовательских работ. Финансовыми консультантами сделки выступают Goldman Sachs и China International Capital Corp.

Рынок и перспективы: амбициозные планы Xiaomi

Акции Xiaomi демонстрируют устойчивый рост на Гонконгской фондовой бирже, увеличившись в цене более чем в три раза с августа. Компания планирует использовать этот положительный тренд для активного развития своего электромобильного бизнеса, рассматривая его как перспективное направление дальнейшего роста.

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