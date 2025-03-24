Новая почта открыла новое отделение в Нидерландах

Новая почта вышла на рынок Нидерландов в октябре 2024 г., запустив услуги быстрой адресной доставки. В настоящее время компания расширяет возможности для клиентов и открыла собственное отделение в Утрехте. Срок доставки из Украины в Нидерланды — от 6 дней. Об этом говорится в сообщении компании.

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Какие услуги оказывает ЧП

В новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг. Отделение расположено по адресу Overvliet 2, и работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, а в субботу — с 09:00 до 18:00.

Стоимость доставки между европейскими странами определяется весом посылки и расстоянием до страны назначения. Тарифы можно просмотреть по ссылке.

Также клиенты Новой почты могут вызвать курьера для забора уже оплаченной и упакованной отправки по любому адресу в Нидерландах. Это можно сделать через мультиязычный сайт, личный кабинет или мобильное приложение, доступное в Google Play и Apple Store.

Диджитал-сервисы компании позволяют создавать накладные, находить ближайшие точки сервиса, узнавать их график работы и отслеживать движение посылки в реальном времени. Оплатить доставку можно онлайн в том числе и через платежную систему IDEAL.

Каждая посылка застрахована за счет компании. В случае повреждения или потери Новая почта гарантирует полное возмещение оценочной стоимости отправки.

«Мы всегда стремимся обеспечить выбор и удобство для наших клиентов. Именно поэтому кроме быстрой адресной доставки мы открыли отделение в Утрехте. Мы видим большой интерес к услугам Новой почты со стороны местных жителей, поэтому планируем дальнейшее расширение — открытие мини-отделений в крупнейших городах страны: Амстердаме, Гааге, Роттердаме уже в этом году», — рассказал Антон Черныш, СEO Nova Post в Нидерландах.