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23 марта 2025, 12:20 Читати українською

Украина в ночь на 30 марта перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время. В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед.

В ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время.

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В июле прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым отменила сезонный перевод времени, оставив в Украине только зимнее время. Соответствующую законодательную инициативу поддержал 261 народный депутат.

В августе закон был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, однако он его не подписал.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
23 марта 2025, 13:20
#
Клоун так і не підписав закон

залишивши в Україні лише зимовий час

не існує зимового часу, є лише звичайний час і літній коли стрілка умовного годинника переводится на годину вперед
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