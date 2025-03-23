Украина в ночь на 30 марта перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время. В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед.

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В июле прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым отменила сезонный перевод времени, оставив в Украине только зимнее время. Соответствующую законодательную инициативу поддержал 261 народный депутат.

В августе закон был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, однако он его не подписал.