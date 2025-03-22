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22 марта 2025, 16:20 Читати українською

ОАЭ обещают инвестировать в Соединенные Штаты $1,4 трлн

Соединенные Арабские Эмираты инвестируют в Соединенные Штаты Америки $1,4 трлн в течение десяти лет. Соглашение было достигнуто после встречи президента Дональда Трампа и шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна, советника по национальной безопасности ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Соединенные Арабские Эмираты инвестируют в Соединенные Штаты Америки $1,4 трлн в течение десяти лет.
Фото: reuters.com

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Что известно

Договоренности касаются искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства и «существенно увеличат нынешние инвестиции ОАЭ в экономику США».

Белый дом не уточнил, как инвестиции ОАЭ достигнут $1,4 трлн, отмечает агентство. Однако некоторые соглашения, представленные в рамках этой программы, уже были анонсированы.

Единственным по-настоящему новым соглашением, по-видимому, стали инвестиции Emirates Global Aluminium в первый за 35 лет новый алюминиевый завод в Соединенных Штатах.

Как отметили в Белом доме, завод «почти удвоит внутреннее производство алюминия в США».

Напомним

Государственные инвестиционные фонды стран Персидского залива, включая Mubadala из Абу-Даби с капиталом $330 млрд, уже являются крупными инвесторами в США, а Трамп и его семья имеют деловые связи в регионе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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