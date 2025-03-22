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22 марта 2025, 9:27 Читати українською

Рекордные три миллиона ресторанов закрылись в Китае в 2024 году

Рекордные три миллиона предприятий общественного питания прекратили свою деятельность в Китае в 2024 году, сообщает Reuters. Рестораны вступили в ожесточенную ценовую войну на фоне экономического спада и снижения потребительских расходов.

Рекордные три миллиона предприятий общественного питания прекратили свою деятельность в Китае в 2024 году, сообщает Reuters.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Для обычного человека открытие ресторана — это практически гарантированный провал», — рассказал изданию 38-летний бизнесмен Ань Давэй, занимающийся продажей бывшего в употреблении кухонного оборудования.

По данным реестра компаний Qichacha, в прошлом году команда Аня ежемесячно демонтировала по 200 ресторанов. Это на 270% больше, чем годом ранее. «В городах первого уровня, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, ежемесячный уровень закрытия ресторанов превышает 10%, иногда даже 15%», — отметил бизнесмен.

Согласно Reuters, многие рестораторы вложили все свои сбережения после пандемии COVID-19. Они рассчитывали на V-образное восстановление экономики. Однако потребители стали экономить на питании вне дома из-за замедления китайской экономики.

В феврале потребительская инфляция в Китае падала настолько быстрыми темпами, что вызвала опасения по поводу дефляционной спирали, пишет агентство. Рестораны предлагают кофе по 9,9 юаня ($1,40) и комплексные обеды на четверых за 99 юаней ($14).

Аналитик пищевой промышленности Чжу Даньпэн сообщил агентству, что предприятия среднего ценового сегмента наиболее подвержены банкротству. Это заведения, где стоимость блюд составляет 100−120 юаней ($13−16) на человека.

Данные Пекина показывают, что чистая прибыль ресторанов упала на 88% в первой половине 2024 года. Средняя продолжительность работы ресторана в Китае составляет всего около 500 дней, отмечает агентство. В Пекине этот показатель снижается до одного года.

Менеджер франшизы пекарни в опустевшем торговом центре возле Олимпийского парка Пекина рассказал Reuters о причинах закрытия. «У людей просто нет денег. А если и есть, они не хотят тратить как раньше, потому что их трудно заработать», — пояснил он на условиях анонимности.

Расширение внутреннего спроса является главным приоритетом для китайских властей в этом году. Это необходимо для компенсации влияния американских тарифов и затяжного кризиса в сфере недвижимости, пишет агентство.

До этого стало известно об аналогичной проблеме в Аргентине, где укрепление песо также привело к снижению посещаемости ресторанов и кафе. Аргентинцы и туристы стали реже ходить в заведения общепита из-за резкого роста цен, вызванного экономическими реформами президента Милея.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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