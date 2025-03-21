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21 марта 2025, 18:01 Читати українською

В Украине более тысячи компаний начали процедуру ликвидации с начала года — Опендатабот

С начала 2025 года 1087 бизнесов начали процесс прекращения своей работы. Из них 164 оказались в процессе банкротства, а 118 уже на стадии судебной ликвидации. Об этом сообщает платформа Опендатабот со ссылкой на данные Верховного суда и Министерства юстиции.

С начала 2025 года 1087 бизнесов начали процесс прекращения своей работы.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.

По словам арбитражного управляющего Дениса Лихопека, в последнее время самостоятельное закрытие бизнеса теряет популярность: показатель текущего года на 23% ниже аналогичного в прошлом году. Это связано с повышением ответственности владельцев и менеджеров за наличие долгов и потенциальных кредиторов.

Еще 164 компании, прекратившие работу, проходят процедуру банкротства через суд. Это на 22% больше, чем в начале прошлого года.

Кроме этого, 118 компаний перешли на стадию судебной ликвидации, то есть закрытие из-за несостоятельности выплатить долги. В этом случае кредиторам выплачивают деньги за проданное имущество бизнеса.

80 других бизнесов на стадии реорганизации (превращения) в другой проект. Это на 63,5% меньше, чем в прошлом. Такой процесс могут запустить скрыть сомнительные бизнесы или партнеров путем слияния, присоединения, разделения и преобразования компаний.

Лихопек отмечает, что только 5−10% всех процедур заходит в санацию — то есть восстановление платежеспособности. Это связано с тем, что предприятия слишком поздно обращаются в судебные механизмы восстановления платежеспособности.

Кроме того, впервые в Украине компания приступила к процедуре превентивной реструктуризации. Так поступают, когда собственник видит, что бизнес сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и меняет условия выполнения кредитных обязанностей без прекращения работы. Новая процедура стала доступна с начала года.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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