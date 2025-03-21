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21 марта 2025, 16:15 Читати українською

Владельцы Tesla активно обменивают авто на другие марки

Владельцы Tesla активно обменивают свои электрические автомобили на новые, что достигло рекордного уровня. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на отчет сайта для покупки автомобилей Edmunds.

Владельцы Tesla активно обменивают свои электрические автомобили на новые, что достигло рекордного уровня.

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Что известно

Данные, опубликованные Edmunds, показали, что март 2025 года стал месяцем, когда процент обменов Tesla на новые или б/у автомобили других брендов достиг наивысшего уровня за всю историю.

Кроме того, Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции со стороны других производителей электромобилей. В январе S&P Global Mobility обнаружила, что продажи Tesla в США снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличили свои продажи электромобилей, получая долю рынка.

Подробности

Бренд Tesla, больше чем любой другой автопроизводитель, тесно связан с ее CEO. Согласно опросам Edmunds в августе 2024 года, только 2% покупателей авто в США не слышали о Маске.

Исследование Edmunds также отметило, что интерес к покупкам новых моделей Tesla снизился на их платформе до самого низкого уровня с октября 2022 после пика в ноябре.

Источник: Минфин
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