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21 марта 2025, 15:07 Читати українською

СБУ разоблачила хищение почти 60 миллионов из бюджета КГГА, предназначенных для помощи тяжелобольным

Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Злоумышленники присвоили почти 60 млн грн, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Фото: СБУ

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Как установило расследование, к сделке причастны 4 человека, два из которых — заместитель главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

Еще один фигурант — бывший топчиновник Киевской горгосадминистрации, а сейчас руководитель одной из столичных психушек и компании медико-социального профиля. На днях СБУ задержала его на попытке побега за границу, где он планировал скрыться от правосудия.

Четвертый участник «схемы» — это коммерческий директор компании, выигравшей тендер КГГА, и принадлежит фигуранту, указанному выше.

Схема хищения денег

По материалам дела, эти лица организовали механизм хищения денег, выделенных на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Чтобы украсть бюджетные средства, чиновники КГГА заключили договор с компанией подельника на общую сумму 149 млн грн.

За эти деньги подрядчики должны были осуществлять ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными гражданами, в частности, по бесплатному медобслуживанию, приобретению лекарств и продуктов питания.

Вместо этого около трети бюджетных средств фигуранты потратили на приобретение авто премиум-класса и элитной недвижимости, которые «на бумаге» использовали для нужд пациентов.

Так, например, один из новых внедорожников Porsche Cayenne, приобретенных этой компанией, злоумышленники использовали сами, но формально он числился как автомобиль для перевозки тяжелобольных.

Также в ходе расследования установлено, что владелец подрядной компании безосновательно оформил себе 2 группу инвалидности. Благодаря фейковой справке он получил бронь от мобилизации, возможность выезда за пределы Украины и регулярные пенсионные выплаты из госбюджета.

Именно эту «медсправку» фигурант пытался использовать для незаконного пересечения границы в направлении Евросоюза.

В настоящее время всем четырем организаторам «схемы» сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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