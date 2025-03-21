Повышение налога на прибыль банков ограничило потенциал кредитования на 20% — Рожкова

Повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25 до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова агентству «Интерфакс-Украина».

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«В целом потенциал банковской системы остается значительным: на данный момент банки могут увеличить кредитный портфель по меньшей мере вдвое, не нарушая при этом требования к достаточности капитала. Однако, для некоторых банков этот потенциал существенно уменьшился», — отметила Рожкова.

Опасения НБУ: война и потенциальные потери активов

Рожкова напомнила, что основные опасения Национального банка были связаны с тем, что война в Украине продолжается, и банки могут столкнуться с дополнительными потерями активов и ухудшением качества кредитных портфелей. Это, соответственно, потребует дополнительного капитала.

«Мы призываем банки активизировать кредитование и предлагать заемщикам приемлемые процентные ставки, а для этого необходим достаточный запас капитала. Мы надеемся, что подобных непредвиденных шагов (как повышение налога — ред.) больше не будет», — подчеркнула первая замглавы НБУ.

Вопросы арбитража из-за разных ставок налогообложения: банки, финкомпании, другая экономика

Комментируя вопрос возможного арбитража из-за разницы в ставках налогообложения прибыли (50% для банков, 25% для финансовых компаний и 18% для остальной экономики), Рожкова отметила, что банковский сектор является одним из самых прозрачных в Украине. Он прошел реформу корпоративного управления и отчетности, поэтому большинство банков не злоупотребляют подобными схемами.

Уровни налогообложения для банков и финкомпаний

«В то же время налогообложение подобных рынков должно быть одинаковым. Поэтому установление единой ставки налогообложения для банков и финансовых компаний является оправданным шагом», — заявила она.