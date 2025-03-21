Компания МХП (Мироновский хлебопродукт) подписала соглашение о приобретении акций (SPA) с акционерами, владеющими более 41% акционерного капитала UVESA — одним из лидеров на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
МХП покупает долю одного из крупнейших производителей курятины в Испании
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Подробности
Согласно условиям договора, МХП приобрела акции UVESA по фиксированной цене 225 евро за акцию, с возможностью дополнительного платежа до 21,43 евро за акцию, если будут исполнены определенные обязательства после закрытия сделки.
Другие акционеры UVESA также могут присоединиться к сделке в течение месяца на аналогичных условиях.
Расчет за акции будет произведен при закрытии сделки.
Завершение соглашения состоится после получения необходимых регуляторных разрешений, в частности, разрешений на концентрацию, а также разрешения Европейской Комиссии в рамках регламента ЕС об иностранных субсидиях.
4 марта 2025 года правительство Испании официально одобрило стратегическую инвестицию МХП в UVESA и ее дочерние компании.
Напомним
МХП — крупнейший производитель курятины в Украине.
«Минфин» писал, что в сентябре 2024 года компания МХП официально стала юридическим владельцем KK&Sons (на 70%), которой принадлежит украинская логистическая компания «КТЛ Украина».
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