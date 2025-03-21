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21 марта 2025, 13:14 Читати українською

Страховая компания с западным капиталом инвестировала в облигации NovaPay и Новой почты

«УНИКА Жизнь», дочерняя компания UNIQA Insurance Group, обслуживающая 16 млн клиентов в 17 странах Европы, приобрела существенную часть корпоративных облигаций NovaPay серии I. Об этом сообщает прессслужба NovaPay.

«УНИКА Жизнь», дочерняя компания UNIQA Insurance Group, обслуживающая 16 млн клиентов в 17 странах Европы, приобрела существенную часть корпоративных облигаций NovaPay серии I.
Фото: NovaPay

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Все ценные бумаги этой серии были выкуплены институциональными участниками рынка на 90 млн грн. Срок обращения облигаций серии I завершается в декабре 2027 года, инвесторы получат свои выплаты процентов — ежеквартально по объявленной ставке 17%.

NovaPay выпустил серию облигаций I в конце прошлого года, сейчас на фондовых биржах доступны продажи облигации серии A, B, D, E, F, G, H.

В то же время UNIQA Ukraine, входящая в UNIQA Insurance Group, инвестировала в ценные бумаги Новой почты.

В 1 квартале 2025 г. Новая почта выполнила свои финансовые обязательства перед инвесторами и погасила облигации серии D на сумму номиналом 800 млн грн.

Компания размещает облигации с 2019 года. За это время Новая почта выпустила шесть серий облигаций номинальной стоимостью за одну серию от 300 млн до 1 млрд грн.

В компании напомнили, что ценные бумаги NovaPay также доступны для покупки онлайн в приложении компании на срок от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
21 марта 2025, 14:41
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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