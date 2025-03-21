«УНИКА Жизнь», дочерняя компания UNIQA Insurance Group, обслуживающая 16 млн клиентов в 17 странах Европы, приобрела существенную часть корпоративных облигаций NovaPay серии I. Об этом сообщает прессслужба NovaPay.
Страховая компания с западным капиталом инвестировала в облигации NovaPay и Новой почты
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Все ценные бумаги этой серии были выкуплены институциональными участниками рынка на 90 млн грн. Срок обращения облигаций серии I завершается в декабре 2027 года, инвесторы получат свои выплаты процентов — ежеквартально по объявленной ставке 17%.
NovaPay выпустил серию облигаций I в конце прошлого года, сейчас на фондовых биржах доступны продажи облигации серии A, B, D, E, F, G, H.
В то же время UNIQA Ukraine, входящая в UNIQA Insurance Group, инвестировала в ценные бумаги Новой почты.
В 1 квартале 2025 г. Новая почта выполнила свои финансовые обязательства перед инвесторами и погасила облигации серии D на сумму номиналом 800 млн грн.
Компания размещает облигации с 2019 года. За это время Новая почта выпустила шесть серий облигаций номинальной стоимостью за одну серию от 300 млн до 1 млрд грн.
В компании напомнили, что ценные бумаги NovaPay также доступны для покупки онлайн в приложении компании на срок от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования.
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