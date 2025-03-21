Нотариальная палата Украины представляет сайт «Розыск наследников» RS.NPU.UA — удобный ресурс для размещения нотариусами объявлений о розыске наследников и для поиска информации наследниками. Об этом сообщает пресс-служба Палаты.
В Украине появился сайт для розыска наследников
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«Проект должен стать единственной платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс и для нотариусов, и для людей», — говорится в сообщении.
Сайт создан для того чтобы стать надежным помощником в ежедневной работе нотариуса. Также такой ресурс имеет большое значение для граждан, в том числе во время войны, ведь наследственных дел стало больше.
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Источник: Минфин
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