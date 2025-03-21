Трамп призвал принять законопроект о стейблкоинах, Kraken покупает NinjaTrader за $1,5 млрд: что нового

Трамп призвал принять законопроект о стейблкоинах

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять законопроект о регулировании стейблкоинов. Об этом он заявил во время выступления на саммите Digital Asset Summit 2025, сообщает Forklog.

Трамп также раскритиковал банковскую дискриминацию по криптовалютным компаниям, которая в отрасли получила название «Операция Chokepoint 2.0». Ранее журналисты сообщили о планах главы государства положить конец дебанкингу участников индустрии.

«Мы прекращаем регуляторную войну против криптовалют и биткоина, развязанную предыдущей администрацией, и это охватывает остановку незаконной операции Chokepoint. Она вышла далеко за рамки регулировки… Честно говоря, это было позором. Но с января 2025 все это в прошлом», — отметил он.

В обращении Трамп пообещал сделать Америку «бесспорной биткоин-сверхдержавой и криптостолицей мира». Он отметил, что его администрация уже прекратила продажу конфискованных цифровых активов.

«Такие новаторы, как вы, смогут улучшить нашу банковскую и платежную систему, а также способствовать повышению конфиденциальности, безопасности и благосостояния как американских потребителей, так и бизнеса», — подчеркнул президент США.

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TON Foundation привлекла более $400 миллионов

Организация TON Foundation объявила о том, что венчурные инвесторы вложили в Toncoin (TON) более $400 млн. Среди участников такие крупные компании, как Sequoia Capital, Ribbit, Benchmark и Kingsway.

Условия и цена TON, по которой монеты куплены контрагентами, в прессрелизе не раскрываются. Целевое направление средств также неизвестно.

Кроме вышеупомянутых компаний, в раунде приняли участие: Vy Capital, Draper Associates, Libertus Capital, CoinFund, Hypersphere, SkyBridge и Karatage.

На фоне этого стоимость TON резко подскочила до $3,81, после чего откатилась вспять. К моменту написания новости актив стоит $3,63.

Криптобиржа Kraken договорилась о покупке NinjaTrader за $1,5 миллиарда

Криптовалютная биржа Kraken заключила соглашение о приобретении платформы для торговли фьючерсами NinjaTrader. Сумма сделки составляет $1,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что приобретение укрепит позиции биржи как работающей круглосуточно технологической площадки, созданной для профессиональных трейдеров.

«Это соглашение — первый шаг в реализации нашего видения платформы институционального уровня, где можно торговать любыми активами в любое время», — говорится в сообщении.

NinjaTrader основана в 2003 году. Она предоставляет инструменты для торговли фьючерсами и зарегистрирована в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

TRX стал доступен в сети Solana

Основатель блокчейна TRON Джастин Сан заявил о том, что нативный токен сети TRX теперь доступен у Solana. Объем эмиссии актива составляет 50 млн TRX, согласно Solscan.

Интеграция призвана обеспечить определенную кросчейн-совместимость между TRON и Solana. Это, в частности, касается ликвидности и доступности TRX в некоторых проектах этой экосистемы.

В частности, уже после объявления Сан отметил, что TRX теперь доступен на площадке pump.fun. Также в сообществе заявили, что актив появился в криптокошельке Phantom Wallet.

Актив отреагировал на новость ростом. На момент написания новости его стоимость составляет $0,2337.