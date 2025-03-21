Турецкая лира обрушилась до исторического минимума на фоне политической нестабильности

Турецкая лира демонстрирует самые плохие недельные показатели с июня 2023 года. Причиной стало резкое обострение политической ситуации в стране после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, считающегося главным политическим оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Bloomberg.

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Рекордное падение лиры: доллар США подорожал

Пара USD/TRY (доллар США/турецкая лира) торговалась с повышением на 1,45%, достигнув отметки 38,00 по состоянию на 09:32. С начала недели лира потеряла 3,7% своей стоимости, что стало самым большим недельным падением с июня 2023 года. В определенный момент котировки впервые в истории превысили отметку 41,00.

Задержание Имамогла и экстренные меры центробанка

Резкое падение курса лиры началось в среду, после того как стало известно о задержании турецкими властями мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, банки вынуждены были продать до 9 миллиардов долларов США, а центральный банк Турции экстренно повысил ключевую ставку.

Стабилизация на оффшорном рынке лиры

Меры, предпринятые центральным банком, принесли относительную стабильность на оффшорном рынке лиры. Стоимость заимствований в турецкой валюте на этом рынке снизилась до 54% в пятницу утром, после того, как ранее на этой неделе она взлетала до 175%.

Реакция фондового рынка и рынка облигаций

Основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 закрылся понижением на 0,5% в четверг. В среду акции турецких компаний упали на 8,7%, что привело к сокращению рыночной капитализации примерно на 10 миллиардов долларов. Доходность 10-летних государственных облигаций Турции, номинированных в лирах, составляет 31,31%, что на 338 базисных пунктов выше, чем в начале недели.