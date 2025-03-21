Антимонопольный комитет согласовал соглашение по приобретению производителя строительных материалов «Аэрок» компанией «Трайдент Геоинвест Украина» совладельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
АМКУ согласовал совладельцу АТБ покупку производителя стройматериалов «Аэрок»
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Компания-победитель «Трайдент Геоинвест Украина» предложила за «Аэрок» 1,89 млрд грн при стартовой цене 965 млн на Prozorro.
ООО «Аэрок» — один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона, ранее принадлежавшее россиянину Андрею Молчанову. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березане Киевской области, не работающими с июля 2022 года. Также у компании есть недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.
Будущий покупатель должен сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода. Общая сумма долгов составляет 110,8 млн. грн.
Напомним
В октябре 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения о национализации компании «Аэрок», конечным владельцем которой являлась группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.
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