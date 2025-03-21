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21 марта 2025, 10:02 Читати українською

АМКУ согласовал совладельцу АТБ покупку производителя стройматериалов «Аэрок»

Антимонопольный комитет согласовал соглашение по приобретению производителя строительных материалов «Аэрок» компанией «Трайдент Геоинвест Украина» совладельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет согласовал соглашение по приобретению производителя строительных материалов «Аэрок» компанией «Трайдент Геоинвест Украина» совладельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича.
Фото: aeroc.com.ua

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Компания-победитель «Трайдент Геоинвест Украина» предложила за «Аэрок» 1,89 млрд грн при стартовой цене 965 млн на Prozorro.

ООО «Аэрок» — один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона, ранее принадлежавшее россиянину Андрею Молчанову. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березане Киевской области, не работающими с июля 2022 года. Также у компании есть недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.

Будущий покупатель должен сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода. Общая сумма долгов составляет 110,8 млн. грн.

Напомним

В октябре 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность решения о национализации компании «Аэрок», конечным владельцем которой являлась группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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