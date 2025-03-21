В феврале 2025 украинцы приобрели 4,2 тыс. ввозимых из-за границы б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Какие подержанные автомобили до 5 лет чаще всего импортируют в Украину. Самые популярные модели
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За прошедший месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Автомобили в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 50%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто — 33%
- Гибридные авто — 8%;
- Дизельные автомобили — 7%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 430 ед.;
- Tesla Model 3 — 285 ед.;
- Nissan Rogue — 129 ед;
- Kia Niro — 129 ед;
- Audi E-Tron Sportback — 118 ед.;
- Chevrolet Bolt — 116 ед.;
- Hyundai Kona — 112 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 102 ед.;
- Audi Q5 — 90 ед.;
- Mazda CX-5 — 87 ед.
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