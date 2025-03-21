Какие подержанные автомобили до 5 лет чаще всего импортируют в Украину. Самые популярные модели

В феврале 2025 украинцы приобрели 4,2 тыс. ввозимых из-за границы б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За прошедший месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Автомобили в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 50%.

Дальше идут:

Бензиновые авто — 33%

Гибридные авто — 8%;

Дизельные автомобили — 7%;

Автомобили с ГБО — 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 430 ед.; Tesla Model 3 — 285 ед.; Nissan Rogue — 129 ед; Kia Niro — 129 ед; Audi E-Tron Sportback — 118 ед.; Chevrolet Bolt — 116 ед.; Hyundai Kona — 112 ед.; Volkswagen Tiguan — 102 ед.; Audi Q5 — 90 ед.; Mazda CX-5 — 87 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями