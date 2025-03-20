Назначение субсидий: Кабмин изменил порядок исчисления дохода семьи

Кабинет Министров изменил методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина № 303 от 18 марта, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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В частности, постановлением дополнен перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В соответствии с изменениями:

не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная субсидия на аренду жилья;

включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.

Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное довольствие военнослужащих учитывается в размере, остающемся после уплаты военного сбора.

Постановлением также установлено, что при исчислении среднемесячного совокупного дохода учитывают также выходное пособие, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и денежную помощь, выплачиваемую госслужащим.

В то же время при исчислении среднемесячного совокупного дохода не будут учитываться продажи единого транспортного средства (механизма), которое было зарегистрировано на одного человека из состава семьи, но только если семья докажет, что авто продали вынужденно.

При этом в среднемесячный совокупный доход не учитывается доход от продажи, если предельная сумма такого дохода не превышает 200 тысяч грн.

Напомним

«Минфин» писал, что с 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица могут подавать документы на назначение субсидии на аренду жилья. Будет назначаться субсидия по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.