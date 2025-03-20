ЕС может частично компенсировать остановку помощи USAID

Европейский Союз рассматривает возможность частично компенсировать Украине остановку помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) в гуманитарной сфере, медиа и программах восстановления. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, сообщает РБК-Украина .

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«Да, безусловно», — сказал он.

По его словам, в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в США, в частности, по военной помощи, гуманитарной помощи. «И действительно анализируем, где, в случае необходимости, нам тоже придется закрывать определенные пробелы», — добавил еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что ЕС уже является крупнейшим донором помощи для Украины, значительно больше, чем Соединенные Штаты.

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«Что касается финансирования и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено 20 миллиардов долларов. Так что с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году», — сказал Домбровскис.

Он также добавил, что ЕС также нужно усиливать свои оборонные возможности и оборонную промышленность."