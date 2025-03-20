Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро в рамках ссуды G7

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро в пределах ссуды G7, которую погасят за счет замороженных активов рф. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Ссуда должна быть погашена за счет поступлений от замороженных российских активов.

«В целом объем макрофинансовой помощи составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу по предоставлению кредитов на экстренное ускорение доходов, реализуемую под руководством G7, которая в совокупности направлена ​​на предоставление Украине финансовой поддержки в размере около 45 млрд евро», — говорится в заявлении ЕК.

В пресс-релизе также отмечается, что ЕС с 2022 года направил Украине около 140 млрд евро, в том числе:

71,3 млрд евро в виде финансовой и бюджетной поддержки, а также гуманитарной помощи;

49,3 млрд евро в виде военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами по отдельности;

17 миллиардов евро выделено государствам-членам для удовлетворения нужд людей, спасающихся от войны;

1,5 млрд евро получены за счет поступлений, связанных с замороженными и иммобилизованными российскими суверенными активами (непредвиденная прибыль).

Напомним

18 декабря в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза объемом 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.

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