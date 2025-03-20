По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2024 году глобальное производство автотранспорта составило 92,5 млн ед. Это на 1% меньше, чем в 2023 году, сообщает Укравтопром.
В 2024 году глобальное автопроизводство не смогло выйти в плюс
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Сколько изготовлено авто
Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 67,7 млн ед. (-1%).
- Легких коммерческих автомобилей произведено — 20,9 млн ед. (-3%).
- Больших грузовых авто — 3,6 млн ед. (-2%).
- Автобусов — 291 тыс ед. (+17%).
Кто самый крупный автопроизводитель
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за год было произведено почти 31,3 млн ед. автотранспорта (+4%).
Второе место занимает США, с результатом — 10,5 млн ед. (-1%).
Третий результат продемонстрировала Япония — 8,2 млн ед. (-9%).
Также в первую пятерку попали: Индия — 6 млн ед. (+3%) и Мексика — 4,2 млн ед. (+5%).
Читайте также: Dacia Sandero возглавила рейтинг самых популярных автомобилей Европы
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1