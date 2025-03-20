В 2024 году глобальное автопроизводство не смогло выйти в плюс

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2024 году глобальное производство автотранспорта составило 92,5 млн ед. Это на 1% меньше, чем в 2023 году, сообщает Укравтопром.

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Сколько изготовлено авто

Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 67,7 млн ед. (-1%).

Легких коммерческих автомобилей произведено — 20,9 млн ед. (-3%).

Больших грузовых авто — 3,6 млн ед. (-2%).

Автобусов — 291 тыс ед. (+17%).

Кто самый крупный автопроизводитель

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за год было произведено почти 31,3 млн ед. автотранспорта (+4%).

Второе место занимает США, с результатом — 10,5 млн ед. (-1%).

Третий результат продемонстрировала Япония — 8,2 млн ед. (-9%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 6 млн ед. (+3%) и Мексика — 4,2 млн ед. (+5%).

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