Нидерландские муниципалитеты отказывают украинским беженцам в убежище. Причина — переполненные центры

Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на NOS.

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Что известно

«Нидерландские муниципалитеты из-за нехватки мест для размещения вынуждены отказывать украинским беженцам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципальные центры размещения украинцев уже несколько месяцев переполнены. Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG) недавно направила обеспокоенное письмо премьер-министру Нидерландов, а мэрии четырех крупнейших городов обратились в Министерство по приюту и миграции с просьбой принять меры по ситуации. Совет по делам беженцев Нидерландов и муниципалитет Амстердама также бьют тревогу.

«На этой неделе в Амстердаме мы были вынуждены отказать десяткам людей, оставшихся без крова, как и неделей ранее», — говорит советник амстердамского муниципалитета Рутгер Гроот Вассинк, занимающийся социальными вопросами и вопросом беженцев.

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«Невозможно направить их в другие города, поскольку по всей стране сейчас доступно менее 35 мест, а уровень заполняемости составляет 99,8 процента», — отметил он.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93770 находятся в муниципальных центрах для беженцев.

Коэффициент заполненности муниципальных центров уже несколько месяцев составляет около 100%.

Муниципалитеты обратились в Палату представителей, отметив, что они испытывают «мало поддержки от правительства» и критикуют слишком низкую компенсацию за размещение. Это приводит к тому, что «местные органы власти с опаской относятся к организации дополнительных мест для размещения», отмечает Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG).

Ожидается, что из-за нестабильной геополитической ситуации количество украинцев в Нидерландах будет расти.

Напомним

Украинцы, бежавшие от войны в своей стране, подпадают под Европейскую директиву временной защиты (RTB) и имеют право на жилье и образование в Нидерландах. Эта программа действует до 4 марта 2026 года.

Муниципалитеты должны обеспечить места для размещения в соответствии с их возможностями и размерами, получая средства за каждого беженца.

Сейчас более 27 000 зарегистрированных украинцев в Нидерландах не находятся в муниципальных центрах для беженцев; они арендуют жилье или живут у друзей или в семьях.

В начале года правительство снизило компенсацию за размещение беженцев с 61 до 44 евро в день. По данным четырех крупнейших городов Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Гаага), реальные затраты на одного человека колеблются между 55 и 60 евро в день.