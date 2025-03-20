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20 марта 2025, 8:53 Читати українською

Налоговая: С начала года бизнес активизировался, а среднедневная выручка выросла до 14 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины обнародует финансовые показатели за 2025 год, фиксируя устойчивый рост выручки после традиционного зимнего спада. Данные свидетельствуют об активизации бизнеса и увеличении среднедневной выручки в разных сферах экономики, говорится в сообщении ГНС.

Государственная налоговая служба Украины обнародует финансовые показатели за 2025 год, фиксируя устойчивый рост выручки после традиционного зимнего спада.
Фото: depositphotos

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Как изменилась выручка

После прогнозируемого снижения объемов реализации в январе 2025 года, ежегодно наблюдаемого после пикового декабрьского сезона, в феврале произошло оживление экономической активности.

Среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем — с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.

Одним из наиболее динамичных сегментов стал рынок топлива, где наблюдается стабильное увеличение объемов реализации.

В феврале через РРО было реализовано 19,69 млн литров горючего, что на 9,3% больше чем в январе (18,01 млн литров).

Общая стоимость проданного топлива за два месяца 2025 года превысила 56,9 млрд грн. Такие показатели могут свидетельствовать об увеличении потребления горючего бизнесом и населением, а также детенизации рынка, что является индикатором экономического оживления и добросовестной конкуренции.

Сегменты алкоголя и табака показывают стабильный прирост. Продажа алкогольных напитков в феврале увеличилась на 1,9%, достигнув 393,5 млн грн (против 386,1 млн грн в январе). В Украине действуют более 100 тысяч лицензий на право розничной торговли алкоголем. Реализация табачных изделий выросла на 2,7%, поднявшись с 334,8 млн грн в январе до 343,7 млн грн в феврале.

Общая выручка от продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет уже превысила 20 млрд грн. Количество лицензий на торговлю табачными изделиями и электронными сигаретами составляет более 75 тысяч.

Рынок бытовой электроники показал значительные денежные результаты. Общая выручка от продажи бытовой техники за два месяца 2025 года составила 31,12 млрд грн. В январе выручка достигла 16,2 млрд грн, в феврале — 14,92 млрд грн.

Игорный бизнес также показывает значительные финансовые обороты.

Общая выручка от игорного бизнеса превысила 8,49 млрд грн. В январе сумма составила 4,39 млрд грн, в феврале — 4,09 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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