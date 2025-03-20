ФРС ухудшила свой прогноз по инфляции и росту экономики в ближайшие годы: ожидается, что к концу 2025 года инфляция составит 2,7% против 2,5% в декабрьском прогнозе. В 2026 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,2% против 2,1% ранее. На 2027 прогноз тот же — 2%.

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Прогноз ФРС

Рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 1,7% (в декабре ожидали 2,1%). На 2026 год оценка изменилась с 2% на 1,8%. Прогнозная ставка предполагается к концу 2025 года на уровне 3,9% — так же, как и в предыдущем прогнозе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики.

Если экономика будет оставаться сильной, а инфляция не будет продолжать устойчиво снижаться к целевым 2%, Федрезерв готов проводить ограничительную политику более долгий период времени. Но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится или инфляции будет снижаться быстрее прогнозов, то регулятор готов смягчить денежно-кредитную политику.

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По словам Пауэлла, риски рецессии увеличились, но остаются все же невысокими.

Говоря о влиянии тарифов Трампа, глава ФРС упомянул о том, что инфляция может быть временной. Он отметил, что влияние тарифов на инфляцию во время первой администрации Трампа оказалось именно таким.

На фоне выступления главы ФРС доходности казначейских облигаций начали снижаться, а индексы акций обновили максимумы дня.