Компания General Motors (GM) и NVIDIA объявили о начале сотрудничества, целью которого является создание транспортных средств, производственных процессов и робототехники нового поколения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Межа.
General Motors и NVIDIA объединяют усилия по разработке автомобилей будущего на базе ИИ
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Партнерство предусматривает совместную разработку специализированных ИИ-систем, базирующихся на платформах ускоренных вычислений NVIDIA. Кроме того General Motors планирует использовать платформу NVIDIA DRIVE AGX на архитектуре Blackwell для оборудования своих автомобилей.
«Компания GM имеет долгую историю сотрудничества с NVIDIA, используя ее графические процессоры в своей деятельности», — заявила Мэри Барра, глава и генеральный директор General Motors.
«Искусственный интеллект не только позволяет оптимизировать производственные процессы и ускорить виртуальное тестирование, но и помогает нам создавать более интеллектуальные автомобили, давая возможность нашим сотрудникам сосредоточиться на решении более сложных задач. Сочетая передовые технологии с человеческим интеллектом, мы открываем новые горизонты инноваций в сфере автомобилей.
General Motors планирует использовать платформу NVIDIA Omniverse для создания цифровых двойников своих производственных линий. Это позволит компании проводить виртуальное тестирование и моделирование производственных процессов, что в свою очередь будет способствовать сокращению времени простоев оборудования.
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