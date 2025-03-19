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19 марта 2025, 15:04 Читати українською

Morgan Stanley уволит 2000 сотрудников

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует сократить около 2000 рабочих мест в конце марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Сокращения коснутся от 2% до 3% от общего числа сотрудников компании.

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует сократить около 2000 рабочих мест в конце марта.
Фото Pixabay

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Финансовые консультанты вне зоны риска: цель — повышение эффективности

Сокращения не коснутся финансовых консультантов банка. Основная цель этого шага — повышение операционной эффективности Morgan Stanley. Издание также подчеркнуло, что эти увольнения не связаны с текущей ситуацией на финансовых рынках.

По данным на конец 2024 года, общее количество сотрудников Morgan Stanley во всем мире превышало 80 тысяч человек.

Morgan Stanley присоединяется к волне сокращений на Уолл-стрит

Morgan Stanley — не единственный банк на Уолл-стрит, объявивший о сокращении. Goldman Sachs ускорил процесс ежегодной оценки эффективности персонала и планирует уволить от 3% до 5% сотрудников. Bank of America уже провел сокращение 150 младших банкиров в своем инвестиционном подразделении.

Причины сокращений: спад активности на рынках IPO и M&A

«Активность на рынках первичных публичных размещений акций (IPO) и сделок слияний и поглощений (M&A) пока значительно снизилась. Высокая планка ожиданий связана с неопределенностью в экономической политике», — прокомментировал ситуацию Дэн Симковиц, сопрезидент Morgan Stanley.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
19 марта 2025, 15:16
#
І правильно: нащо робітники в інвестиційному банку якщо інвестувати нікуди.
Слава Трумпу, Слава Муску.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 марта 2025, 15:38
#
Уволенные сотрудники банка без проблем могут
заменить депортированных мексиканцев,
которые работали в сельском хозяйстве США
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