Morgan Stanley уволит 2000 сотрудников

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует сократить около 2000 рабочих мест в конце марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Сокращения коснутся от 2% до 3% от общего числа сотрудников компании.

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Финансовые консультанты вне зоны риска: цель — повышение эффективности

Сокращения не коснутся финансовых консультантов банка. Основная цель этого шага — повышение операционной эффективности Morgan Stanley. Издание также подчеркнуло, что эти увольнения не связаны с текущей ситуацией на финансовых рынках.

По данным на конец 2024 года, общее количество сотрудников Morgan Stanley во всем мире превышало 80 тысяч человек.

Morgan Stanley присоединяется к волне сокращений на Уолл-стрит

Morgan Stanley — не единственный банк на Уолл-стрит, объявивший о сокращении. Goldman Sachs ускорил процесс ежегодной оценки эффективности персонала и планирует уволить от 3% до 5% сотрудников. Bank of America уже провел сокращение 150 младших банкиров в своем инвестиционном подразделении.

Причины сокращений: спад активности на рынках IPO и M&A

«Активность на рынках первичных публичных размещений акций (IPO) и сделок слияний и поглощений (M&A) пока значительно снизилась. Высокая планка ожиданий связана с неопределенностью в экономической политике», — прокомментировал ситуацию Дэн Симковиц, сопрезидент Morgan Stanley.